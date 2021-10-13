Мельниченко оценил темпы строительства детсада в «Спутнике» Общество

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил темпы строительства детского сада на 120 мест, включая 40 ясельных, который холдинг «Термодом» возводит в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Фото: Pnzreg.ru

Готовность объекта, стоимость которого составляет более 127 млн. рублей, превышает 60%. Завершить строительство планируется в текущем году с опережением изначально обозначенных сроков.

Как отметил Олег Мельниченко, в настоящее время в рамках нацпроекта ведется строительство четырех детсадов в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском и Белинском районах.

«Эти объекты подойдут к сдаче в декабре, готовность их достаточно высока. До конца года в Пензенской области мы создадим около 730 дополнительных мест в детских учреждениях — ясельные и дошкольные группы», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил также, что в проекте федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены денежные средства на строительство в «Спутнике» новой школы на 2,5 тыс. мест.

«В ближайшее время бюджет будет принят, и здесь начнется работа. Проектно-сметная документация уже готова. Пока сдача школы в эксплуатацию намечена на 2024 год, но, думаю, получится сделать это гораздо раньше — в 2023-м. «Городу Спутник» очень нужна новая школа, чтобы детям не приходилось учиться в несколько смен, чтобы процесс обучения был организован грамотно», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов обратил внимание на важность заключенного накануне меморандума о сотрудничестве Пензенской области и АО «Дом.рф» в части создания инженерной инфраструктуры для реализации социально значимых проектов.

«Мы бились над решением проблемы реконструкции коллектора почти 10 лет, пока Олег Владимирович не решил этот вопрос», — цитирует Рафика Ибрагимова пресс-служба правительства Пензенской области.