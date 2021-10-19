Финансирование соцконтрактов в Пензенской области в 2022 году увеличат на треть Общество

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Объем средств, направляемых на финансирование социальных контрактов в Пензенской области, будет увеличен в 2022 году на треть по сравнению с 2021-м. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Наша задача состоит в том, чтобы не только помочь малообеспеченным пензенцам обрести стабильный источник дохода, но и дать старт будущим предпринимателям, которые впоследствии смогут перейти из категории самозанятых в малый бизнес, поэтому в следующем году сумма, предусмотренная на оказание государственной помощи на основании социального контракта в Пензенской области, будет увеличена практически на треть», — сказал он.

По словам Олега Мельниченко, особое внимание будет уделено наиболее востребованным у граждан направлениям — поддержке индивидуального предпринимательства и развитию личного подсобного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2021 году на финансирование соцконтрактов из федерального и регионального бюджетов направлено более 276 млн. рублей, в 2022-м на эти цели планируется израсходовать 365,8 млн. рублей.

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Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.