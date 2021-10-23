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В Заречном собрали более полтонны ртутьсодержащих отходов

11:13 | 23.10.2021 | Общество

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Заречный, 23 октября 2021. PenzaNews. Более полтонны ртутьсодержащих отходов собрано в Заречном Пензенской области в ходе акции, состоявшейся в рамках реализации муниципальной программы «Городская среда». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном собрали более полтонны ртутьсодержащих отходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате работы зареченских активистов в специализированную организацию на переработку было передано следующее количество ртутьсодержащих отходов: 3 тыс. 138 ламп — люминесцентных, бактерицидных, энергосберегающих, ДРЛ; 15 термометров; 544,03 кг отработанных элементов питания — батареек; 27,75 кг боя термометров», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что данный вид отходов был изъят из специальных ящиков, размещенных на контейнерных площадках, из гаражных кооперативов, а также из новых специализированных емкостей для раздельного сбора ТКО, расположенных в торговых центрах и административных зданиях.

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