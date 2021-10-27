Козлов представлен губернатору в качестве начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Общество

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Замглавы МЧС России Николай Гречушкин официально представил губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко генерал-майора внутренней службы Дмитрия Козлова в качестве начальника главного управления МЧС России по региону.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что практически вся трудовая деятельность нового руководителя регионального ведомства связана с Пензенской областью.

«Человек он для Вас абсолютно не новый», — констатировал Николай Гречушкин.

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По словам заместителя министра, пензенское управление всегда было на хорошем счету, занимало лидирующие позиции по организации работы, подготовке личного состава и реагированию в чрезвычайных ситуациях.

Он выразил мнение, что опыт, полученный в последнее время Дмитрием Козловым на посту начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю, пригодится в работе на новой должности.

В свою очередь Олег Мельниченко заявил о готовности к конструктивному взаимодействию с ведомством и пожелал успехов Дмитрию Козлову, сообщает пресс-служба облправительства.