EN
19:43:21 Среда, 27 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Козлов представлен губернатору в качестве начальника ГУ МЧС России по Пензенской области

13:25 | 27.10.2021 | Общество

Печать

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Замглавы МЧС России Николай Гречушкин официально представил губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко генерал-майора внутренней службы Дмитрия Козлова в качестве начальника главного управления МЧС России по региону.

Козлов представлен губернатору в качестве начальника ГУ МЧС России по Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что практически вся трудовая деятельность нового руководителя регионального ведомства связана с Пензенской областью.

«Человек он для Вас абсолютно не новый», — констатировал Николай Гречушкин.

Читайте также

Дмитрий Козлов назначен начальником ГУ МЧС России по Пензенской области

По словам заместителя министра, пензенское управление всегда было на хорошем счету, занимало лидирующие позиции по организации работы, подготовке личного состава и реагированию в чрезвычайных ситуациях.

Он выразил мнение, что опыт, полученный в последнее время Дмитрием Козловым на посту начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю, пригодится в работе на новой должности.

В свою очередь Олег Мельниченко заявил о готовности к конструктивному взаимодействию с ведомством и пожелал успехов Дмитрию Козлову, сообщает пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенцам напомнили о возможности списать пени при погашении долгов за тепло и горячую воду Новый рентгенодиагностический комплекс введен в эксплуатацию в пензенском центре СВМП
Число инфекционных коек в пензенском санатории имени Володарского увеличат до 200 Часть средств при реконструкции дорог будут направлять на обеспечение безопасности
В Пензе обнаружен новый для региона вид птиц В Белинском районе дерево насмерть придавило мужчину, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама