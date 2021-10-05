Дмитрий Козлов назначен начальником ГУ МЧС России по Пензенской области Общество

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Генерал-майор внутренней службы Дмитрий Козлов назначен на должность начальника главного управления МЧС России по Пензенской области. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

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По ее словам, соответствующий указ президента России №571 подписан в минувший понедельник, 4 октября.

Анна Шупилова напомнила, что до 2018 года Дмитрий Козлов был первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Пензенской области, а в 2018 году возглавил ГУ МЧС России по городу Севастополю.

«В ближайшее время он прибудет в Пензенскую область и приступит к исполнению должностных обязанностей», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пост начальника ГУ МЧС России по Пензенской области стал вакантным после того, как в июне 2021 года его освободил генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов, вышедший на заслуженный отдых.

Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен полковник внутренней службы Алексей Рыжов.