Мельниченко поздравил пензенцев с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем народного единства.

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«Это важная дата в истории нашего Отечества — символ победы над Смутным временем. Она напоминает о великом подвиге наших предков. В 1612 году они создали народное ополчение, освободили Родину от захватчиков-интервентов. Этот пример всепобеждающего духа единства людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий вдохновляет нас и сегодня, вызывает чувство гордости, искреннего патриотизма», — отметил глава региона.

Он добавил, что «наша страна, пензенский край всегда были и остаются многонациональными и многоконфессиональными».

«Мир и стабильность в обществе, согласие и спокойствие, развитие духовности и приумножение культурного наследия, созидательный труд и любовь к родной земле — вот то, что объединяет нас, делает сильнее, служит основой для укрепления могущества государства российского», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Наш земляк Василий Осипович Ключевский сказал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Он прав, и мы помним. Поэтому мы единая нация с многовековой историей и богатыми традициями. У нас одна судьба. И наша сила — в сплочении и духовном единстве. Желаю вам, дорогие мои пензенцы, крепкого здоровья, благополучия, стабильности и счастья. С праздником, дорогие друзья!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.