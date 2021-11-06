Режим нерабочих дней в Пензенской области продлевать не будут Общество

Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. Дополнительные нерабочие дни после 7 ноября с сохранением работникам зарплаты не будут установлены в Пензенской области.

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«Пензенская область выходит из режима нерабочих дней. Решение принято на заседании оперативного штаба, состоявшемся в правительстве региона в субботу, 6 ноября 2021 года. Рабочая неделя начнется с понедельника, 8 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

В нем поясняется, что детсады будут работать в обычном режиме, а школьники приступят к обучению в очной форме, при этом в образовательных организациях будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические предосторожности.

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«Сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения. В то же время принятые меры доказали свою эффективность. Поэтому продолжат действовать ограничения на посещение театров, музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков. Посетителей будут принимать только по QR-коду о вакцинации, либо по справке о перенесенном заболевании COVID-19, или по официальному документу о медотводе к вакцинации, выданному государственным учреждением здравоохранения», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по такому же принципу будут работать предприятия общественного питания.

«Для непривитых пензенцев в возрасте «60+» сохраняется режим самоизоляции», — уточняется в сообщении.

В нем акцентируется внимание на том, что все открытые в Пензенской области пункты вакцинации продолжают свою работу.

Режим нерабочих дней с сохранением работникам зарплаты установлен указом президента России №595 на территории всей страны с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Он может быть продлен по решению глав субъектов РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.