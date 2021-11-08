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Администрация Пензы приобрела 10 квартир на улице 65-летия Победы

10:12 | 08.11.2021 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Администрация Пензы приобрела десять квартир в жилом комплексе «Арбековская застава» на улице 65-летия Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Администрация Пензы приобрела 10 квартир на улице 65-летия Победы

Фото: Penza-gorod.ru

В нем отмечается, что после завершения процедур по передаче квартир в муниципальную собственность и их переводу в специализированный жилищный фонд они будут предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Квартиры сдаются уже с готовой отделкой. Территория благоустроена, рядом с домами — современная пешеходная парковая аллея и паркинг», — сказано в тексте.

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Из сообщения следует, что приобретенное муниципалитетом жилье осмотрела комиссия во главе с исполняющим обязанности главы администрации Пензы Александром Басенко.

Согласно данным портала госзакупок, контракты на приобретение благоустроенных жилых помещений заключены с ООО «Специализированный застройщик «Смарт», которое зарегистрировано по адресу: Пенза, улица Строителей, 1Б. Генеральный директор — Ольга Кормишенкова.

Учредитель ООО «СЗ «Смарт» — московское ООО «Строй Инж+», владельцами которого являются Роман Семенов и Федор Тощев.

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