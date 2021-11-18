Москва планирует передать Заречному 40 автобусов Общество

Заречный, 18 ноября 2021. PenzaNews. Москва планирует безвозмездно передать 40 комфортабельных низкопольных автобусов большой вместимости «ЛиАЗ» городу Заречному Пензенской области. Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО.

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Согласно представленной информации, на данный момент из 60 автобусов зареченского муниципального предприятия «Автотранс» 20 полностью вышли из строя из-за несоответствия технических характеристик двигателя заявленным, еще 30 эксплуатируются более 20 лет и часто ломаются, оставшиеся 10 относительно новых транспортных средств не могут покрыть потребности города в пассажирских перевозках, как следствие — графики движения срываются, и жители терпят неудобства.

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По словам директора МП «Автотранс» Эдуарда Кузовкова, поступление первых автобусов из Москвы ожидается в декабре, а на линию они выйдут спустя один-два месяца, которые потребуются на оформление документов приема-передачи.

Руководитель предприятия подчеркнул, что это не отменяет покупки новых автобусов в рамках транспортной реформы, которая подразумевает реконструкцию предприятия, строительство газовой заправки и приобретение около 120 комфортабельных автобусов для перевозки пассажиров Заречного и Пензы.