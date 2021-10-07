Пензенская область получит инфраструктурный кредит в размере 3,1 млрд. рублей Экономика

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Пензенская область получит инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 3,1 млрд. рублей. Такое решение принято в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел в четверг, 7 октября.

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«Для развития транспортной инфраструктуры в Пензенской области, включая обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации, будет выделено 3,1 млрд. рублей. Деньги пойдут на преобразование территорий с планируемым вводом 310 тыс. кв. метров жилья», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, проект, который планируется реализовать в регионе, предусматривает организацию государственного автотранспортного предприятия, создание транспортно-пересадочных узлов, парковок, газовых заправочных комплексов, а также закупку новых автобусов на газомоторном топливе.

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Комментируя намеченные планы, губернатор Олег Мельниченко уточнил, что воплотить в жизнь намеченные планы предполагается в 2022–2023 годах.

«Цели — обновление подвижного состава, строительство транспортной инфраструктуры и перевод всех маршрутов общественного транспорта на работу по регулируемому тарифу. Стоимость проекта — 6,4 млрд. рублей, из них 50% — бюджетные средства, 50% — внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией «ВЭБ.РФ», — сказал он.

Олег Мельниченко отметил, что на данный момент сделаны первые шаги: полномочия по организации транспортного обслуживания населения на территории Пензенской городской агломерации переданы на региональный уровень с 1 января 2022 года, создано ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», документы по планированию работы общественного транспорта будут подготовлены до конца текущего года.