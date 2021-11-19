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В мэрии Пензы прокомментировали замену подвижного состава на маршруте №25

14:48 | 19.11.2021 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Замена подвижного состава на маршруте №25, соединяющем поселок Нефтяник и центр Пензы, на автобусы среднего класса «Iveco» вместимостью до 45 человек произведена с пятницы, 19 ноября, в целях улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Заря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В мэрии Пензы прокомментировали замену подвижного состава на маршруте №25

Фото: Penza-gorod.ru

«На данном маршруте будет действовать дополнительная мера социальной поддержки в виде льготного (бесплатного) проезда. Льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан в соответствии с решениями Пензенской городской думы от 22 декабря 2016 года №610-30/6, от 22 декабря 2016 года №611-30/6», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что перевозчик проводит работу по установке и настройке необходимого оборудования.

«В ближайшее время возможность оплаты за проезд с помощью льготной транспортной карты в автобусах маршрута №25 будет реализована», — подчеркивается в сообщении.

В тексте добавляется, что автобусы оборудованы аппарелями для перевозки маломобильных групп граждан, а в салонах установлены камеры видеонаблюдения.

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