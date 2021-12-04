В Пензенской области вручена премия «Юрист года» за 2020 и 2021 годы Общество

Пенза, 4 декабря 2021. PenzaNews. Премия «Юрист года» за 2020 и 2021 годы вручена в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в Пензенском государственном университете.

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По итогам 2020 года, когда награждение не проводилось из-за сложной эпидситуации по коронавирусу, премии «Юрист года» удостоен адвокат, заведующий филиалом межреспубликанской коллегии адвокатов «Адвокатская консультация №11» Николай Подмурый.

В номинации «За верность профессии» отмечены председатель Арбитражного суда Пензенской области в почетной отставке Константин Друзь, руководитель регионального следственного управления СКР Дмитрий Матушкин, начальник управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона Олег Самохин.

В номинации «Лучший юрист в банковской деятельности» награда вручена начальнику отдела защиты интересов банка в сфере розничного бизнеса управления защиты интересов банка Пензенского отделения Сбербанка Елена Уткина.

Премии имени В.А. Волжина удостоен доцент кафедры «Правоохранительная деятельность» Пензенского государственного университета Андрей Грачев, имени М.М. Сперанского — начальник правового управления Законодательного собрания Пензенской области Виктор Авершин.

Премию «Юрист года – 2021» получил директор юридического института ПГУ Виталий Гошуляк.

В номинации «За верность профессии» отмечены судья Пензенского областного суда в почетной отставке Галина Вершинина и заместитель начальника УМВД России по Пензенской области – начальник следственного управления ведомства Галина Шабаева.

В номинации «Правозащитная деятельность» награжден заведующий филиалом «Алейников и партнеры» межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Борис Алейников.

В номинации «Лучший юрист в банковской деятельности» лучшим признан главный юрисконсульт отдела защиты интересов банка в сфере розничного бизнеса управления защиты интересов банка Пензенского отделения Сбербанка Дмитрий Булыков.

В номинации «Юридическое образование и воспитание» отмечен доцент кафедры «Правоохранительная деятельность» ПГУ Александр Канунник.

В номинации «За вклад в юридическую науку» награжден заведующий кафедрой «Теория государства и права и политология» ПГУ Алексей Саломатин.

Премии имени В.А. Волжина удостоен заслуженный юрист РФ Владимир Фомин, имени М.Г. Акимова — председатель президиума пензенской областной коллегии адвокатов «Советник», депутат гордумы Пензы Алексей Шуварин.

«Молодым юристом года – 2021» признана председатель студенческого научного общества юридического института Пензенского государственного университета Елена Чукурова, сообщает пресс-служба ПГУ.

Региональная премия «Юрист года» вручается в Пензенской области с 2010 года.

В разные годы ее лауреатами становились начальник управления Минюста Михаил Зелепукин, завкафедрой «Правосудие» юридического факультета ПГУ Виктор Терехин, адвокат Иван Краснов, прокурор региона Наталья Канцерова и председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.