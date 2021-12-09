Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот замечательный праздник — дань глубокого уважения лучшим людям страны, олицетворение преемственности патриотических традиций. Герои Отечества совершали подвиги на ратном поле, защищали страну в годы военных испытаний, проявляли доблесть в мирное время, внесли весомый вклад в развитие потенциала отечественной экономики. Их имена навсегда останутся в памяти благодарных потомков как яркий символ добросовестного служения Отчизне, верности долгу, своему народу, искренней любви к великой Родине», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что «эстафету свершений дедов и прадедов продолжают достойные наследники их немеркнущей славы».

«Пензенцы по праву гордятся отважными покорителями космического пространства, героическими участниками локальных войн и военных конфликтов, людьми, добившимися выдающихся достижений в различных сферах. В этой неразрывной связи поколений — сила и могущество России. Уверен, что так будет и впредь», — отметил глава региона.

Губернатор пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, а также мира и процветания.