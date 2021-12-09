EN
15:51:07 Четверг, 9 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Героев Отечества

09:50 | 09.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества.

Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Героев Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот замечательный праздник — дань глубокого уважения лучшим людям страны, олицетворение преемственности патриотических традиций. Герои Отечества совершали подвиги на ратном поле, защищали страну в годы военных испытаний, проявляли доблесть в мирное время, внесли весомый вклад в развитие потенциала отечественной экономики. Их имена навсегда останутся в памяти благодарных потомков как яркий символ добросовестного служения Отчизне, верности долгу, своему народу, искренней любви к великой Родине», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что «эстафету свершений дедов и прадедов продолжают достойные наследники их немеркнущей славы».

«Пензенцы по праву гордятся отважными покорителями космического пространства, героическими участниками локальных войн и военных конфликтов, людьми, добившимися выдающихся достижений в различных сферах. В этой неразрывной связи поколений — сила и могущество России. Уверен, что так будет и впредь», — отметил глава региона.

Губернатор пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, а также мира и процветания.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе посетитель магазина подозревается в краже 16 наборов шоколадных конфет В Пензенской области за сутки подтверждено 350 случаев заражения коронавирусом
Горящий мусор стал причиной эвакуации людей из дома на улице Ульяновской в Пензе TikTok вошел в тройку наиболее популярных соцсетей среди пензенских абонентов «МегаФона»
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама