EN
19:05:29 Вторник, 14 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава облправительства поручил включить светофор на перекрестке улиц Перспективной и Рябова

10:10 | 14.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов поставил задачу перед администрацией города Пензы в кратчайшие сроки включить светофорный объект на перекрестке улиц Перспективной и Рябова в целях предотвращения возникновения ДТП.

Глава облправительства поручил включить светофор на перекрестке улиц Перспективной и Рябова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Отрегулируйте фазы переключения светофора. Перекресток должен быть безопасным и удобным для всех участников дорожного движения», — сказал глава облправительства в ходе заседания проектного комитета «Безопасные качественные дороги», состоявшегося в минувший понедельник, 13 декабря.

Светофорный объект на данном перекрестке был установлен в ходе второго этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной. Кроме того, на этом участке поменялись знаки приоритета.

В настоящее время светофор работает в режиме желтого сигнала, при этом не все водители обращают внимание на изменившиеся знаки приоритета и продолжают пересекать перекресток по привычке, что приводит к ДТП, сообщает пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе осужденный обвиняется в даче взятки сотруднику колонии В Пензенской области ожидается снижение темпов ввода сельхозземель в оборот
Проверка начата по факту гибели мужчины при пожаре в Бековском районе Александру Синюкову вручен почетный знак Заксобрания Пензенской области
Очередная сессия пензенского Заксобрания состоится 20 декабря Предварительный этап соревнований по баскетболу среди школьников стартует в Пензе 16 декабря
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама