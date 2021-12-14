Глава облправительства поручил включить светофор на перекрестке улиц Перспективной и Рябова Общество

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов поставил задачу перед администрацией города Пензы в кратчайшие сроки включить светофорный объект на перекрестке улиц Перспективной и Рябова в целях предотвращения возникновения ДТП.

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«Отрегулируйте фазы переключения светофора. Перекресток должен быть безопасным и удобным для всех участников дорожного движения», — сказал глава облправительства в ходе заседания проектного комитета «Безопасные качественные дороги», состоявшегося в минувший понедельник, 13 декабря.

Светофорный объект на данном перекрестке был установлен в ходе второго этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной. Кроме того, на этом участке поменялись знаки приоритета.

В настоящее время светофор работает в режиме желтого сигнала, при этом не все водители обращают внимание на изменившиеся знаки приоритета и продолжают пересекать перекресток по привычке, что приводит к ДТП, сообщает пресс-служба облправительства.