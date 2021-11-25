II этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной завершен досрочно Общество

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Второй этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе так же, как и первый, завершен досрочно.

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Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в четверг, 25 ноября.

В ходе второго этапа работы проводились на участке общей протяженностью более 2 км от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной.

Благодаря реконструкции число полос увеличилось до четырех — по две в каждом направлении. Верхний слой дороги выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Построено более 50 примыканий в одном уровне для въезда и выезда с улиц, дорог и прилегающих территорий.

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Для безопасности пешеходов по обеим сторонам обустроены тротуары шириной 2,5 метра с тактильной плиткой. Также появились велосипедные дорожки.

На участке размещено семь автобусных остановок, оборудованных антивандальными металлическими автопавильонами и посадочными площадками. Построено 17 парковочных площадок.

Налажено наружное освещение. Установлены шумозащитные экраны и ограждения.

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе осуществляется в три этапа. Завершающий этап назван самым сложным.