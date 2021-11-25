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II этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной завершен досрочно

17:54 | 25.11.2021 | Общество

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Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Второй этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе так же, как и первый, завершен досрочно.

II этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной завершен досрочно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в четверг, 25 ноября.

В ходе второго этапа работы проводились на участке общей протяженностью более 2 км от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной.

Благодаря реконструкции число полос увеличилось до четырех — по две в каждом направлении. Верхний слой дороги выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Построено более 50 примыканий в одном уровне для въезда и выезда с улиц, дорог и прилегающих территорий.

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Для безопасности пешеходов по обеим сторонам обустроены тротуары шириной 2,5 метра с тактильной плиткой. Также появились велосипедные дорожки.

На участке размещено семь автобусных остановок, оборудованных антивандальными металлическими автопавильонами и посадочными площадками. Построено 17 парковочных площадок.

Налажено наружное освещение. Установлены шумозащитные экраны и ограждения.

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе осуществляется в три этапа. Завершающий этап назван самым сложным.

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