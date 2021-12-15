EN
19:02:56 Среда, 15 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Названы причины увольнения директора пензенского дома ночного пребывания

09:48 | 15.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Нарушения в деятельности пензенского ГАУ «Дом ночного пребывания», а также дисциплинарные проступки, допущенные директором Артемом Конаревым, привели к его увольнению с должности руководителя государственного автономного учреждения. Об этом говорится в официальном комментарии министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Названы причины увольнения директора пензенского дома ночного пребывания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«9 декабря 2021 года уволен с должности директора государственного автономного учреждения Пензенской области «Дом ночного пребывания» Артем Викторович Конарев. Основанием увольнения является п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации — принятие уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора», — сказано в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем поясняется, что принятию решения о прекращении трудового договора предшествовали допущенные директором ГАУ в текущем году дисциплинарные проступки, а также указанные прокуратурой Первомайского района Пензы нарушения в деятельности учреждения.

«Выявленные факты создавали предпосылки для возникновения коррупционных проявлений, двойных стандартов при управлении подчиненными сотрудниками и негативным образом влияли на работу учреждения», — добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что в 2021 году к Артему Конареву было применено три дисциплинарных взыскания, а в ноябре с целью урегулирования выявленного прокуратурой конфликта интересов между директором и его непосредственными подчиненными были уволены двое сотрудников учреждения.

«В настоящее время ГАУ ПО «Дом ночного пребывания» работает в штатном режиме. Назначен временно исполняющий обязанности директора, ведется работа по подбору персонала на имеющиеся вакансии, в том числе на должность директора учреждения», — говорится в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецк доставлен трактор, приобретенный благодаря победе города в областном конкурсе В Мокшанском районе выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев
Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска около 640 граммов наркотика В Пензенской области за сутки подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом
В Пензе задержаны мужчины, не оплатившие поездку в такси на сумму более 3 тыс. рублей В Заречном с начала года на строительство храма собрали 14,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама