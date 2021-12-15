Названы причины увольнения директора пензенского дома ночного пребывания Общество

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Нарушения в деятельности пензенского ГАУ «Дом ночного пребывания», а также дисциплинарные проступки, допущенные директором Артемом Конаревым, привели к его увольнению с должности руководителя государственного автономного учреждения. Об этом говорится в официальном комментарии министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«9 декабря 2021 года уволен с должности директора государственного автономного учреждения Пензенской области «Дом ночного пребывания» Артем Викторович Конарев. Основанием увольнения является п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации — принятие уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора», — сказано в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем поясняется, что принятию решения о прекращении трудового договора предшествовали допущенные директором ГАУ в текущем году дисциплинарные проступки, а также указанные прокуратурой Первомайского района Пензы нарушения в деятельности учреждения.

«Выявленные факты создавали предпосылки для возникновения коррупционных проявлений, двойных стандартов при управлении подчиненными сотрудниками и негативным образом влияли на работу учреждения», — добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что в 2021 году к Артему Конареву было применено три дисциплинарных взыскания, а в ноябре с целью урегулирования выявленного прокуратурой конфликта интересов между директором и его непосредственными подчиненными были уволены двое сотрудников учреждения.

«В настоящее время ГАУ ПО «Дом ночного пребывания» работает в штатном режиме. Назначен временно исполняющий обязанности директора, ведется работа по подбору персонала на имеющиеся вакансии, в том числе на должность директора учреждения», — говорится в тексте.