В Пензе обманутые дольщики «Север-Траста» пожаловались на бездействие властей Общество

Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. Обманутые дольщики обанкротившейся компании «Север-Траст», которые более 10 лет не могут дождаться своих квартир в доме №14А на улице Кижеватова в Пензе, пожаловались руководителю следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрию Матушкину на бездействие властей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

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«Руководитель следственного управления СК России по Пензенской области Матушкин Д.М. [Дмитрий Михайлович] провел личный прием граждан, заключивших с обществом с ограниченной ответственностью «Север-Траст» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №14А по улице Кижеватова в городе Пензе. Более 10 лет данный объект не завершен строительством. На прием к руководителю управления обратились 13 дольщиков второй и третьей очередей проблемного объекта строительства. Заявители сообщили руководителю следственного управления о нарушении их жилищных прав, невыплате им до настоящего времени компенсации средств, вложенных в строительство, и об имеющем место, по мнению обратившихся, бездействии органов власти по их обращениям», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам личного приема граждан по указанию руководителя следственного управления зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

«В рамках процессуальной проверки, порученной отделу по расследованию особо важных дел следственного управления, будут проверены доводы заявителей и дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По итогам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — отмечается в тексте.