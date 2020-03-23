Глава пензенского правительства проинформировал о ходе решения проблемы дольщиков Общество

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов проинформировал о ходе решения проблемы дольщиков в регионе.

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Комментируя ситуацию с домом на улице Ново-Казанской, который начинала возводить компания «Пензастрой», он сообщил, что своих квартир ждут около 300 обманутых дольщиков, при этом достройка объекта ведется в рамках заключенного соглашения о масштабном инвестпроекте (МИП).

«Стоит контрольная цифра: 1 июля — сдача дома. Пока вопросов нет», — отметил Николай Симонов.

Он добавил, что в отношении другого объекта «Пензастроя» — первой очереди «Лукоморья» — МИП пока не подписан, однако принимаются меры, чтобы подготовить эту часть дома к сдаче в эксплуатацию.

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По словам Николая Симонова, достройка еще трех проблемных объектов — вторых очередей ЖК «Райки» и «Лукоморье», а также дома на улице Рахманинова в Пензе — будет осуществляться в рамках взаимодействия с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Деньги переведены», — уточнил он.

Председатель регионального правительства сообщил, что до 20 мая намечено получить заключение госэкспертизы и в июне провести торги на достройку.

Говоря об обманутых дольщиках ЖК «Солнечный город», Николай Симонов отметил, что примерно 95% из них уже получили денежные выплаты после банкротства одноименной компании.

Кроме того, он обратил внимание на то, что недостроенный объект застройщика «Север-Траст» будет передан АО «Дом.рф».

«Мы планируем, что до конца года все обманутые дольщики «Север-Траста» точно так же получат выплаты, потому что достройка там невозможна», — сказал глава областного правительства.

Помимо этого, Николай Симонов упомянул о проблемах с домом застройщика «Эколог», степень готовности которого составляет 99%. Он выразил уверенность в том, что все вопросы будут решены.