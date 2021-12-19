«Организатор перевозок Пензенской области» будет оператором навигационно-информационной системы Общество

Пенза, 19 декабря 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» наделено функцией оператора государственной информационной системы «Региональная навигационно-информационная система Пензенской области» (ГИС «РНИС») на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Соответствующее постановление регионального правительства №868-пП подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов 16 декабря.

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Согласно тексту документа, целями создания ГИС «РНИС» являются обеспечение безопасности и качества перевозки транспортом общего пользования Пензенской области посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий и технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС на основе типовых унифицированных технических решений.

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Участниками государственной информационной системы, помимо ее оператора, будут являться юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Пензенской области в соответствии с заключенными контрактами по регулируемым и нерегулируемым тарифам или на основании свидетельства.

В рамках использования системы планируется решить задачу по оценке соблюдения обязательных требований в области организации регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.