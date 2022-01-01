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В Пензенской области в 2022 году займутся созданием опорной сети муниципальных дорог

18:59 | 20.12.2021 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Работа по созданию опорной сети муниципальных дорог, находящихся в нормативном состоянии, будет начата в Пензенской области в 2022 году. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

В Пензенской области в 2022 году займутся созданием опорной сети муниципальных дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сформирована программа строительства и ремонта муниципальной опорной сети Пензенской области со сроком действия с 2022 по 2025 годы, которая предусматривает приоритетное приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог к сельским населенным пунктам, являющимся точками экономического роста, с численностью жителей 300 человек и более», — сказал он в ходе правительственного часа в Законодательном собрании региона в понедельник, 20 декабря.

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Александр Гришаев добавил, что в будущем году на реализацию программы из дорожного фонда Пензенской области выделено около 2 млрд. рублей.

По его словам, планируется приступить к работам на 56 объектах.

«В том числе будут отремонтированы подъезды к 41 населенному пункту, [...] и выполнены работы на улично-дорожной сети в 15 населенных пунктах», — уточнил министр.

Александр Гришаев отметил, что всего данной программой, на реализацию которой потребуется около 8 млрд. рублей, будет охвачено около 800 км дорог.

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