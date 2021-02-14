Пензенский планетарий признан находящимся в неудовлетворительном состоянии Общество

Пенза, 14 февраля 2021. PenzaNews. Объект культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)», расположенный на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, признан находящимся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ №6-ОД подписала председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

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Как отмечается в приказе от 10 февраля, он издан в соответствии с ч. 4 ст. 50.1 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии».

При этом был принят во внимание акт отнесения объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, от 1 февраля 2021 года.

В тот же день Светлана Оникиенко подписала приказ №7-ОД о приостановлении доступа к объекту культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)».

В документе сказано, что он принят в соответствии со ст. 47.5 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в связи с ухудшением физического состояния объекта.

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Народная обсерватория работала в Пензе с 1928 года. Во время Великой Отечественной войны в здании располагалась пензенская гидрометеослужба. В 1954 году был установлен первый прибор для планетария.

В 1987 году деревянное здание планетария на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе было включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения.

В 2010 году его закрыли для безопасности посетителей.

Приказом от 4 мая 2012 года утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)». Согласно тексту документа, предметом охраны являются, в частности, местоположение здания, исторические габариты его основного объема, архитектурное решение и композиция главного и боковых фасадов.

В 2017 году в Пензе стали активно обсуждать планы по реконструкции планетария. В мае состоялось выездное совещание, в ходе которого было озвучено, что на это потребуется 177 млн. рублей. В декабре губернатор Иван Белозерцев заявил, что работы будут начаты не позднее 2019 года.

В августе 2019 года гордума Пензы приняла решение о передаче из муниципальной в областную собственность здания планетария общей площадью около 438 кв. метров и земельного участка площадью 4 тыс. 887 кв. метров.

В августе 2020 года в пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что проект реконструкции планетария разработан, он прошел экспертизу, при этом общая стоимость работ оценивается примерно в 350 млн. рублей.

В декабре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на софинансирование мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в рамках его приспособления к современному использованию из федерального бюджета в 2021–2023 годах будет выделено почти 176 млн. рублей. В качестве срока ввода объекта в эксплуатацию в документе указан 2023-й.