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Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством

09:30 | 07.01.2022 | Общество

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Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Рождественские дни — время сострадания и милосердия, искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Они объединяют людей вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей, которые во все времена играют особую роль в истории России», — отметил глава региона.

«Священнослужители Русской православной церкви, других христианских конфессий своими праведными трудами и подвижнической деятельностью вносят достойный вклад в дальнейшее упрочение гражданского мира, взаимопонимания и согласия в обществе. А светлый праздник Рождества Христова на протяжении столетий несет людям негасимый свет надежды, любви, веры в торжество добра и справедливости», — сказал Олег Мельниченко.

Он пожелал православным верующим крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях.

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