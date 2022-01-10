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Мельниченко распорядился продолжить проведение противопожарных рейдов

10:12 | 10.01.2022 | Общество

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Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился продолжить проведение противопожарных рейдов. Соответствующее поручение он дал на совещании с главами администраций городских округов и муниципальных районов в понедельник, 10 января.

Мельниченко распорядился продолжить проведение противопожарных рейдов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] По пожарам — продолжаем профилактические рейды, направленные на снижение риска возникновения возгораний. Количество пожаров в регионе необходимо существенно уменьшать», — цитирует руководителя субъекта федерации пресс-служба облправительства.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаила Панюхина, с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в регионе произошло 65 пожаров, погибли 12 человек; большая часть возгораний зафиксирована на территории Пензы.

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