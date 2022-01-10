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В Пензенской области за 11 месяцев 2021 года умерли около 23,6 тыс. человек

11:57 | 10.01.2022 | Общество

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Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. 23 тыс. 553 человека умерли в Пензенской области в январе-ноябре 2021 года, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области за 11 месяцев 2021 года умерли около 23,6 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Число детей, родившихся в регионе за 11 месяцев прошлого года, составило 8 тыс. 611. Это на 189 детей меньше, чем за январь-ноябрь 2020 года. Снижение — 2,1%.

Таким образом, естественная убыль населения в Пензенской области, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, в январе-ноябре 2021 года составила 14 тыс. 942 человека. По итогам 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения составляла 11 тыс. 463 человека.

В ноябре 2021 года в Пензенской области на свет появились 756 детей, умерли 2 тыс. 730 человек.

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