В управление Роспотребнадзора по Пензенской области в 2021 году поступило почти 4,5 тыс. обращений Общество

Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. 4 тыс. 480 обращений граждан поступило в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В нем отмечается, что в 2020-м таких обращений было 4 тыс. 425.

В пресс-релизе указано, что в общей структуре обращений за минувший год 2 тыс. 199, или 49,1%, касались вопросов санитарного законодательства; 2 тыс. 281, или 50,9%, — было связано с нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Из текста следует, что всего за 2021 год было рассмотрено 4 тыс. 414 обращений, из них 600 направлено по принадлежности, на 3 тыс. 537 даны разъяснения по существу поставленных вопросов, 109 обращений стали основанием для проведения проверок, 165 — для проведения административных расследований, три — для проведения контрольных закупок.

В сообщении уточняется, что в результате проведения внеплановых проверок, административных расследований и контрольных закупок подтвердилось 158 обращений из 277, или 57%; в итоге составлено 183 протокола об административных правонарушениях, подано 37 исков в суд, выдано 510 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.