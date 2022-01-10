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Перепады атмосферного давления ожидаются в Пензенской области — «Фобос»

17:45 | 10.01.2022 | Общество

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Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. Атмосферное давление в регионах Поволжья, в том числе Пензенской области, на этой неделе будет нестабильным, ожидаются резкие перепады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Перепады атмосферного давления ожидаются в Пензенской области — «Фобос». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, по его словам, если на данный момент атмосферное давление в Пензенской области находится в пределах нормы — 752 мм рт. ст., то уже в среду, 12 января, оно повысится и будет немного выше нормы.

«В пятницу атмосферное давление на территории Пензенской области очень сильно упадет — 723–724 мм рт. ст., как и в регионах центральной европейской части России. Это существенно ниже нормы. И только в субботу-воскресенье атмосферное давление вновь начнет повышаться», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что такой режим атмосферного давления будет характерен на этой неделе для всех регионов Поволжья.

Кроме того, Александр Синенков сообщил, что в конце недели в регионах Приволжского федерального округа прогнозируются сильные снегопады, местами выпадет до 10 мм осадков.

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