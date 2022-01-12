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Режим повышенной готовности введен в Пензенской области в связи со снегопадом

10:35 | 12.01.2022 | Общество

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Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен в Пензенской области в связи со снегопадом, а также в преддверии крещенских купаний. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Режим повышенной готовности введен в Пензенской области в связи со снегопадом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с прогнозируемым опасным метеорологическим явлением — сильным снегом (снегопадом), а также в целях недопущения несчастных случаев при проведении крещенских купаний [...] ввести с 11 по 21 января 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [...] на территории всей Пензенской области», — говорится в документе, копия которого имеется у ИА «PenzaNews».

Из текста также следует, что исполнительным органам государственной власти поручено организовать межведомственное взаимодействие, привести в готовность имеющиеся в распоряжении силы и средства к реагированию «в случае возникновения аварий и катастроф на подведомственных объектах, объектах топливно-энергетического комплекса, социальной, жилищной, образовательной сферы, сферы культуры и здравоохранения».

Кроме того, в соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по Пензенской области рекомендовано привести в готовность силы и средства на случай возникновения аварий и заторов на автодорогах из-за снегопада; региональному УМВД — усилить патрулирование трасс; главам администраций городских округов и муниципальных районов поручено проинформировать население о введении режима повышенной готовности и необходимости до минимума сократить выезды на личном транспорте на время непогоды.

Помимо этого, согласно распоряжению, сотрудникам МЧС рекомендовано провести учет прорубей на открытых водоемах, специально оборудованных для крещенских купаний; полиции — обеспечить охрану общественного порядка; министерству здравоохранения Пензенской области поручено организовать дежурство медперсонала в местах купаний.

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