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Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати

09:33 | 13.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают издатели, редакторы, журналисты, ветераны средств массовой информации, полиграфисты, распространители печатных изданий — все, кто своим плодотворным трудом вносит весомый вклад в укрепление единого информационного пространства региона», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что в современных условиях значение деятельности СМИ по консолидации конструктивных сил, формированию нравственных ценностей, организации эффективного диалога власти и населения трудно переоценить.

«Благодаря вашей оперативной работе пензенцы получают достоверную информацию о важнейших событиях политической и общественной жизни. Но главное, что выгодно отличает журналистов Сурского края, — чувство личной ответственности и объективность при подготовке актуальных материалов. Замечательно, что вы стремитесь идти в ногу со временем, сохранять и приумножать лучшие традиции отечественной журналистики. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, творческого вдохновения, удачи во всех делах и начинаниях на благо родного края!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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