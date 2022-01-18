В Пензе организуют дежурство в местах возможных купаний на Крещение Общество

Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС Пензы совместно с представителями администраций районов и УМВД организуют дежурство в местах возможных купаний на православный праздник Крещения Господня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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Из него следует, что официальных купелей в Пензе в этом году нет: заявок на организованное проведение купаний от заинтересованных лиц не поступало.

Кроме того, в тексте напоминается о том, что постановлением администрации Пензы №1692 от 11 ноября 2021 года выход людей на лед водных объектов на территории города запрещен, за исключением мест, где толщина льда составляет более семи сантиметров и размещен знак «Переход (переезд) по льду разрешен».

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, не рекомендует проведение обрядовых купаний в рамках религиозного праздника Крещения Господня», — сказано в пресс-релизе.