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В Пензенской области в 2022 году запланирована догазификация почти 3,3 тыс. домов

18:50 | 18.01.2022 | Общество

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Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. Догазификация 3 тыс. 271 дома в 424 населенных пунктах Пензенской области предусмотрена планом-графиком на 2022 год. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облправительства.

В Пензенской области в 2022 году запланирована догазификация почти 3,3 тыс. домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина с целью выявления потребности в догазификации среди населения органами местного самоуправления совместно с газораспределительными организациями продолжается проведение подворовых обходов.

«Организовано 26 стационарных пунктов приема заявок на догазификацию. Также граждане могут обратиться через сайты газораспределительных предприятий и «Госуслуги», [...] в многофункциональные центры. На сегодняшний день поступило порядка 7 тыс. заявлений», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что подключение к ресурсу будет осуществляться поэтапно.

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