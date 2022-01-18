В Пензенской области в 2022 году запланирована догазификация почти 3,3 тыс. домов Общество

Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. Догазификация 3 тыс. 271 дома в 424 населенных пунктах Пензенской области предусмотрена планом-графиком на 2022 год. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облправительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина с целью выявления потребности в догазификации среди населения органами местного самоуправления совместно с газораспределительными организациями продолжается проведение подворовых обходов.

«Организовано 26 стационарных пунктов приема заявок на догазификацию. Также граждане могут обратиться через сайты газораспределительных предприятий и «Госуслуги», [...] в многофункциональные центры. На сегодняшний день поступило порядка 7 тыс. заявлений», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что подключение к ресурсу будет осуществляться поэтапно.