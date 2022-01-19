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Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Крещением

09:08 | 19.01.2022 | Общество

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с праздником Крещения Господня.

Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Крещением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! Поздравляю вас со светлым праздником — Крещением Господним! Это один из самых почитаемых и долгожданных дней для православных христиан. Он символизирует очищение и обновление души, приобщение человека к божественной благодати, обращает нас к истокам духовных традиций России, дарит светлые надежды и укрепляет веру в лучшее», — отметил Владимир Мутовкин.

«В этот особенный праздник, наполненный святостью, от души желаю всем вам крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, чистых помыслов и стремлений! Пусть этот день станет для вас временем духовного обогащения, просвещения душ и сердец! Пусть крещенская вода защитит вас и ваш дом от всех бед и невзгод!» — пожелал глава Пензы.

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