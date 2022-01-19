В Пензенской области крещенские купания прошли без происшествий Общество

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Крещенские купания в Пензенской области прошли без происшествий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«За время проведения крещенских купаний на территории Пензенской области происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Граждане во время купаний соблюдали правила безопасного поведения на льду и выполняли требования сотрудников МЧС», — сказали в ведомстве, напомнив, что всего в регионе в 2022 году было организованно 16 купелей.

В пресс-службе добавили, что заблаговременно был проведен ряд специальных подготовительных мероприятий: в частности, специалисты осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские купели, проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед; на местах купания были созданы водолазные посты, а также обеспечено дежурство медиков и сотрудников полиции.