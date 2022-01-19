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В Пензенской области крещенские купания прошли без происшествий

10:15 | 19.01.2022 | Общество

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Крещенские купания в Пензенской области прошли без происшествий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области крещенские купания прошли без происшествий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За время проведения крещенских купаний на территории Пензенской области происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Граждане во время купаний соблюдали правила безопасного поведения на льду и выполняли требования сотрудников МЧС», — сказали в ведомстве, напомнив, что всего в регионе в 2022 году было организованно 16 купелей.

В пресс-службе добавили, что заблаговременно был проведен ряд специальных подготовительных мероприятий: в частности, специалисты осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские купели, проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед; на местах купания были созданы водолазные посты, а также обеспечено дежурство медиков и сотрудников полиции.

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