Сокращено количество мест крещенских купаний в Пензенской области Общество

Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. Список мест крещенских купаний в Пензенской области, где будут дежурить спасатели, полицейские и врачи, скорректирован.

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Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, количество купелей на территории региона сокращено до 16, ранее речь шла о 22.

Непосредственно в Пензе в этом году нет ни одной официальной купели.

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Среди наиболее близких к Пензе мест крещенских купаний — река Сура в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном, пруд Верхний в Золотаревке и пруд Барский в Воскресеновке.

В Заречном крещенские купания пройдут на пруду зоны отдыха «Лесная».

Кроме Пензенского района, купели оборудованы в Башмаковском, Бековском, Белинском, Иссинском, Наровчатском и Сердобском районах.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности и отдавать предпочтение только оборудованным местам, где на Крещение будут дежурить спасатели.