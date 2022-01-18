Сокращено количество мест крещенских купаний в Пензенской области
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Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. Список мест крещенских купаний в Пензенской области, где будут дежурить спасатели, полицейские и врачи, скорректирован.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, количество купелей на территории региона сокращено до 16, ранее речь шла о 22.
Непосредственно в Пензе в этом году нет ни одной официальной купели.
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Среди наиболее близких к Пензе мест крещенских купаний — река Сура в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном, пруд Верхний в Золотаревке и пруд Барский в Воскресеновке.
В Заречном крещенские купания пройдут на пруду зоны отдыха «Лесная».
Кроме Пензенского района, купели оборудованы в Башмаковском, Бековском, Белинском, Иссинском, Наровчатском и Сердобском районах.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности и отдавать предпочтение только оборудованным местам, где на Крещение будут дежурить спасатели.