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В аэропорту Пензы установлен киоск самостоятельной регистрации на рейсы «Аэрофлота»

16:45 | 19.01.2022 | Общество

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Киоск самостоятельной регистрации на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» установлен в аэропорту Пензы.

В аэропорту Пензы установлен киоск самостоятельной регистрации на рейсы «Аэрофлота». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте пензенского аэропорта, киоск позволят пассажиру сократить время на регистрацию и выбрать места в салоне самолета самостоятельно и при возможности разместиться рядом с семьей или друзьями.

Из текста следует, что пассажир может зарегистрироваться в киоске, если он путешествует рейсами «Аэрофлота» или дочерних авиакомпаний, вылетающими из Пензы; не перевозит оружие, гитару, багаж в пассажирском кресле, а также животных; и ему не требуется услуга сопровождения ребенка без родителей.

«Зарегистрированные пассажиры могут сдать багаж в аэропорту не позднее времени окончания регистрации на рейс», — напоминается в сообщении.

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