В аэропорту Пензы установлен киоск самостоятельной регистрации на рейсы «Аэрофлота» Общество

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Киоск самостоятельной регистрации на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» установлен в аэропорту Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте пензенского аэропорта, киоск позволят пассажиру сократить время на регистрацию и выбрать места в салоне самолета самостоятельно и при возможности разместиться рядом с семьей или друзьями.

Из текста следует, что пассажир может зарегистрироваться в киоске, если он путешествует рейсами «Аэрофлота» или дочерних авиакомпаний, вылетающими из Пензы; не перевозит оружие, гитару, багаж в пассажирском кресле, а также животных; и ему не требуется услуга сопровождения ребенка без родителей.

«Зарегистрированные пассажиры могут сдать багаж в аэропорту не позднее времени окончания регистрации на рейс», — напоминается в сообщении.