Появились в продаже билеты на рейсы «Red Wings» из Пензы в Сочи и Симферополь Общество

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Продажа билетов на рейсы из Пензы в Сочи и Симферополь, которые будут осуществляться с конца мая – начала июня по конец сентября – начало октября, стартовала на сайте авиакомпании «Red Wings».

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Согласно размещенным на нем сведениям, полеты из Пензы в Сочи и обратно будут выполняться еженедельно по средам. Первый рейс назначен на 1 июня. Стоимость билета на эту дату начинается от 5 тыс. 435 рублей.

Вылет из Пензы намечен на 13.15, прибытие в Сочи — на 15.30. Из Сочи в Пензу самолет будет отправляться в 16.30, прибывать в Пензу — в 18.35. Таким образом, время в пути составит чуть более двух часов.

Полеты из Пензы в Симферополь и обратно будут выполняться два раза в неделю — по воскресеньям и средам. Первый рейс состоится 29 мая. Минимальная стоимость билета на эту дату — 5 тыс. 145 рублей.

Вылет из Пензы по воскресеньям намечен на 19.15, по средам — на 19.35, прибытие в Симферополь — в 21.35 и 21.50 соответственно.

Из Симферополя в Пензу самолет будет отправляться в воскресенье в 10.20, в среду — в 10.00, прибытие — в 12.35 и 12.15 соответственно.

Ожидается, что полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.