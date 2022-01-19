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Пять случаев заражения «омикроном» впервые выявлено в Пензенской области

18:08 | 19.01.2022 | Общество

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Пять случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» впервые зарегистрировано в Пензенской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Пять случаев заражения «омикроном» впервые выявлено в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В регионе зарегистрировано пять случаев штамма «омикрон». Все случаи — среди жителей Пензенской области в возрасте от 29 до 69 лет», — говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Instagram в среду, 19 января.

В нем отмечается, что заболевшие в госпитализации не нуждались.

«Они изолированы, чувствуют себя хорошо, все контактные [лица] протестированы», — добавляется в тексте.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова, никто из заболевших не выезжал за границу, при этом один из пяти заразившихся новым штаммом «омикрон» выезжал за пределы региона в новогодние праздники.

«Ничего удивительного, что «омикрон» к нам пришел, нет. Это был просто вопрос времени», — сказала собеседница агентства.

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