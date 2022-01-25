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Олег Мельниченко поздравил студентов с праздником

09:19 | 25.01.2022 | Общество

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Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российского студенчества, который отмечается в пятницу, 25 января.

Олег Мельниченко поздравил студентов с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Студенческие годы — прекрасная пора молодости, дружбы и любви, смелых замыслов и начинаний, время обретения профессиональных компетенций, поиска своего места в жизни. С гордостью хочу отметить, что многие пензенские студенты — авторы перспективных научных проектов и разработок, организаторы молодежных кампаний, участники волонтерского движения, победители и призеры престижных международных и всероссийских соревнований», — сказал глава региона.

«Замечательно, что выпускники вузов региона все чаще остаются жить и трудиться в Пензенской области. Ведь именно вам предстоит решать масштабную стратегическую задачу дальнейшего укрепления социально-экономического потенциала родного края, повышения качества жизни. Решить ее непросто, но верю, что вам это вполне по силам. Ваши убеждения, активная гражданская позиция — надежная основа грядущих успехов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал молодым людям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и исполнения самых заветных желаний.

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