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В Пензенской области введен запрет на посещение детьми театров, музеев и других учреждений

16:47 | 27.01.2022 | Общество

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Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Ряд ограничений для лиц, не достигших 18-летнего возраста, введен в Пензенской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» в четверг, 27 января.

В Пензенской области введен запрет на посещение детьми театров, музеев и других учреждений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 27 января 2022 года до улучшения эпидемиологической ситуации запретить лицам, не достигшим 18 лет, [...] посещение театров, музеев, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых катков, концертных, досуговых, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Кроме того, введен запрет на участие детей «в очных занятиях в секциях, кружках и студиях».

Помимо этого, несовершеннолетним, входящим в состав спортивных команд, запрещено «выезжать на соревнования, проводимые на территории Пензенской области, других субъектов Российской Федерации и иных государств».

«Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлен по 28 февраля 2022 года.

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