EN
11:16:00 Суббота, 29 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске открыт молодежный клуб РГО

10:22 | 29.01.2022 | Общество

Печать

Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. Молодежный клуб Русского географического общества открыт в городе Сердобске Пензенской области.

В Сердобске открыт молодежный клуб РГО

Фото: пензенское областное отделение РГО

Как сообщается на сайте областного отделения РГО, он будет работать на базе центра детского творчества.

В мероприятии, посвященном открытию молодежного клуба, которое состоялось в краеведческом музее в пятницу, 28 января, приняли участие студенты и преподаватели многопрофильного техникума и филиала ПГУ, а также представители власти и работники музея.

Выступая перед собравшимися, руководитель клуба Ольга Кондратьева обозначила основные направления работы и пригласила молодежь к участию в мероприятиях, проектах и акциях РГО.

«Наш молодежный клуб открывает перед активными молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет новые перспективы. Это и экспедиционная деятельность, и профильные смены РГО в лагерях, и возможность реализовать себя, возможность стать участником масштабных проектов РГО», — отметила она.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом Энергетики «Пензаэнерго» повысили надежность электроснабжения в Земетчино
УФАС возбудило дело в отношении «ТНС энерго Пенза» В Пензе вакцинация детей от коронавируса пока организована в двух поликлиниках
В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама