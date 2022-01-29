В Сердобске открыт молодежный клуб РГО Общество

Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. Молодежный клуб Русского географического общества открыт в городе Сердобске Пензенской области.

Фото: пензенское областное отделение РГО

Как сообщается на сайте областного отделения РГО, он будет работать на базе центра детского творчества.

В мероприятии, посвященном открытию молодежного клуба, которое состоялось в краеведческом музее в пятницу, 28 января, приняли участие студенты и преподаватели многопрофильного техникума и филиала ПГУ, а также представители власти и работники музея.

Выступая перед собравшимися, руководитель клуба Ольга Кондратьева обозначила основные направления работы и пригласила молодежь к участию в мероприятиях, проектах и акциях РГО.

«Наш молодежный клуб открывает перед активными молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет новые перспективы. Это и экспедиционная деятельность, и профильные смены РГО в лагерях, и возможность реализовать себя, возможность стать участником масштабных проектов РГО», — отметила она.