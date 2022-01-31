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В Пензенской области за выходные выявлено пять нарушений охотничьего законодательства

11:59 | 31.01.2022 | Общество

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Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Пять нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

В Пензенской области за выходные выявлено пять нарушений охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения рейдов по охране объектов животного мира.

«Основными нарушениями были провоз незачехленного охотничьего оружия, охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов. [...] Провоз незачехленного охотничьего оружия на механическом транспортном средстве является грубейшим нарушением не только охотничьего законодательства, но и техники безопасности обращения с оружием, которое может привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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