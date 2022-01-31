В Пензенской области за выходные выявлено пять нарушений охотничьего законодательства Общество

Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Пять нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

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Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения рейдов по охране объектов животного мира.

«Основными нарушениями были провоз незачехленного охотничьего оружия, охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов. [...] Провоз незачехленного охотничьего оружия на механическом транспортном средстве является грубейшим нарушением не только охотничьего законодательства, но и техники безопасности обращения с оружием, которое может привести к трагическим последствиям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.