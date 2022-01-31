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Умерла Татьяна Кондракова

14:44 | 31.01.2022 | Общество

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Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Заслуженный работник физической культуры и спорта Пензенской области, председатель региональной общественной организации «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Урожай» Татьяна Кондракова умерла на 67-м году жизни в минувшее воскресенье, 30 января.

Умерла Татьяна Кондракова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уход Татьяны Тихоновны — большая потеря для спортивной отрасли Пензенской области. Коллектив министерства физической культуры и спорта выражает глубокие соболезнования всем родным, близким и коллегам Татьяны Кондраковой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Прощание с покойной состоится на Восточном кладбище 2 февраля.

Кондракова Татьяна Тихоновна родилась 6 мая 1955 года.

В 1991 году связала свою трудовую деятельность с развитием физической культуры и спорта на селе, когда была избрана председателем межхозяйственного физкультурно-оздоровительного спортивного клуба «Урожай» Бессоновского района.

В 1999 году стала руководителем пензенского спортклуба.

Особое внимание уделяла физическому, нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Награждена почетными грамотами Минспорта и Минсельхоза России, знаком «Отличник физической культуры и спорта», памятной медалью российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ «Патриот России», почетной грамотой губернатора Пензенской области.

В 2019 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Пензенской области».

В 2020 году Татьяна Кондракова стала лауреатом Национальной спортивной премии.

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