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За проект реконструкции дороги неподалеку от Бакунинского моста намечено заплатить почти 54 млн. рублей

12:13 | 02.02.2022 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило открытый конкурс с начальной (максимальной) ценой 53 млн. 921 тыс. 782 рубля с целью определения подрядчика, который разработает проектную документацию на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной неподалеку от Бакунинского моста — в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

За проект реконструкции дороги неподалеку от Бакунинского моста намечено заплатить почти 54 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Финансирование работ будет осуществляться из бюджета города в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026».

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Согласно техническому заданию, реконструкцию планируется провести в 2023 и 2024 годах на трех участках: на улице Ерик — от улицы Злобина до улицы Транспортной; в районе Горбатова переулка — от улицы Транспортной до дома №16 на данном переулке; а также на улице Транспортной — от дома №39 до дома №57.

Подрядчик должен предусмотреть на них четыре, три и две полосы движения соответственно шириной 3,5 метра и тротуары.

Кроме того, на улице Ерик необходимо спроектировать велодорожку.

В соответствии с требованиями заказчика, контракт, который будет заключен по результатам открытого конкурса, должен быть исполнен в период с 18 марта по 25 декабря 2022 года.

Итоги процедуры определения подрядчика планируется подвести 22 февраля.

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