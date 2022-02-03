Эпидситуация по коронавирусу и ОРВИ оценивается как неблагополучная — Космачев Общество

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса и ОРВИ, характеризуется как неблагополучная. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев в ходе совместного брифинга с министром образования региона Алексеем Комаровым, который состоялся в четверг, 3 февраля.

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«Рост заболеваемости среди детей констатирован более чем в 3 раза. Поэтому при детальном анализе заболеваемости разных возрастных групп мы приходим к заключению, что в настоящий момент нужно создать условия для того, чтобы дети меньше контактировали друг с другом», — подчеркнул глава областного Минздрава.

«Если мы не сделаем это своевременно, то заболеваемость детей уйдет в еще более высокие показатели. Это приведет в первую очередь к дестабилизации системы оказания медпомощи как неотложной, так и плановой», — цитирует Вячеслава Космачева пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», чтобы прервать цепочку заражений, во всех школах Пензенской области с 7 по 14 февраля объявлены внеплановые каникулы.