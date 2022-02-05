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Решение о продлении срока содержания под стражей Белозерцева не нарушает его конституционных прав — суд

10:19 | 05.02.2022 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2022. PenzaNews. Решение о продлении до 20 февраля срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», не нарушает его конституционных прав на защиту от уголовного преследования. Это следует из апелляционного постановления, опубликованного на сайте Мосгорсуда.

Решение о продлении срока содержания под стражей Белозерцева не нарушает его конституционных прав — суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Принятое судом решение не нарушает конституционных прав обвиняемого Белозерцева И.А. на защиту от уголовного преследования, а вопросы, связанные с ходом расследования, оценкой доказательств, проведения процессуальных действий, вынесенных тех или иных процессуальных актов в период досудебного производства по делу, отнесены законом к компетенции следователя, руководителя следственного органа. Исследование вышеуказанных вопросов судом производится при судебном разбирательстве по уголовному делу по существу, в период судебного следствия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также при рассмотрении уголовного дела по существу судом будет разрешен вопрос об обоснованности предъявленного обвинения, допустимости доказательств, о виновности или невиновности Ивана Белозерцева.

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«Суд первой инстанции, обосновав свои выводы представленными на судебную проверку материалами уголовного дела, пришел к правильному выводу о том, что, находясь на свободе, с учетом данных о личности обвиняемого, тяжести инкриминируемого ему преступления, он может воспрепятствовать дальнейшему производству по делу. При этом срок содержания под стражей обвиняемого Белозерцева И.А., установленный судом, является разумным, не выходящим за рамки срока предварительного расследования», — указано в апелляционном постановлении.

«Данных о том, что по делу допущена волокита, а также о несвоевременном проведении следственных и процессуальных действий, судом апелляционной инстанции не установлено. Сама по себе длительность предварительного следствия и количество проведенных следственных действий не являются свидетельством нарушения положений ст. 6.1 УПК РФ, поскольку в данном случае связаны с характером и фактическими обстоятельствами расследуемых деяний. [...] Данных о том, что по состоянию здоровья обвиняемый Белозерцев И.А. не может содержаться в условиях следственного изолятора, суду не представлено. Учитывая фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о соразмерности примененной меры пресечения предъявленному обвинению», — говорится в документе.

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