Шпигель содержится в одной камере с ранее судимым — член ОНК Криминал

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Экс-сенатор, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, в нарушение закона содержится в одной камере с ранее судимым за тяжкие телесные повреждения. Об этом ТАСС заявила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

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«Мы посетили Шпигеля в «Матросской тишине». С удивлением обнаружили, что его держат в одной камере с неоднократно судимым, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Это нарушение закона о содержании подозреваемых и обвиняемых, который предписывает содержать судимых и несудимых раздельно», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, ранее за Борисом Шпигелем, который по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, ухаживал сокамерник.

«Пообщавшись с новым соседом экс-сенатора, мы поняли, что он делать это вряд ли будет. Мы обратили внимание администрации на это обстоятельство», — добавила член ОНК.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.