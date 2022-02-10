Внесены изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в Пензенской области Общество

Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал постановление, в соответствии с которым внесены изменения в постановление №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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«Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: запретить проведение публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения съездов (конференций, общих собраний) политических партий, региональных и местных отделений политических партий и иных общественных объединений; некоммерческих организаций с целью избрания (переизбрания) их руководителей; организаций, содействующих развитию экспорта российских товаров; обучающих и форумных мероприятий для представителей малого бизнеса и организаций- экспортеров; сессий Законодательного собрания Пензенской области; заседаний представительных органов муниципальных образований Пензенской области; общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам бюджетов муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, по проектам уставов муниципальных образований Пензенской области, а также проектам муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них, при соблюдении участниками санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Кроме того, признаются утратившими силу подпункт 3.3 постановления, который касался запрета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги на детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках, и подпункт 3.18, в соответствии с которым с конца января в Пензенской области был введен запрет на посещение несовершеннолетними объектов культуры и спорта, а также секций и кружков.

«Пункт 6 изложить в следующей редакции: исполнительным органам государственной власти Пензенской области, осуществляющим контрольные (надзорные) функции, государственный контроль (надзор) проводить в соответствии с федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и постановлением правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года №1520 «Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

Данное постановление губернатора вступает в силу с понедельника, 14 февраля.