Олег Мельниченко поручил начать подготовку к половодью Общество

Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ответственным лицам начать подготовку к половодью.

Фото: Pnzreg.ru

«Высота снежного покрова превышает все прошлогодние показатели, снегопады в регионе продолжаются. По прогнозам в конце этой недели и на следующей будет идти постоянный снегопад», — сказал глава региона на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в понедельник, 14 февраля.

«Последние наблюдения показывают, что изменения климата сдвинули начало половодья на последнюю неделю марта. Кроме этого, отмечается определенная цикличность превышения критического уровня воды каждые 5-10 лет. При неблагоприятном стечении обстоятельств, если снег резко будет таять, возможен сильный паводок», — добавил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что в зоне риска подтоплений находятся более 18 тыс. домовладений и 50 тыс. жителей области, наиболее подвержены риску подтопления районы, расположенные в юго-западной части региона.

«Уже сейчас, не дожидаясь наступления весны, требуется принять все меры, чтобы не пострадали жители Пензенской области, чтобы осталось в сохранности их имущество», — сказал губернатор.

Он поставил задачу главам администраций городских округов и муниципальных районов организовать контроль сброса воды на гидротехнических сооружениях, взять на особый контроль бесхозные конструкции, организовать очистку ливневых канализаций, дренажных канав, водопропускных сооружений от мусора.

Особое внимание глава региона обратил на необходимость активизации разъяснительной работы с населением в возможных зонах подтопления, а также распорядился провести проверку пунктов эвакуации.

«Чтобы люди понимали, что они обязаны соблюдать установленные федеральным законом правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации и при необходимости эвакуироваться с территории», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.