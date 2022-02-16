Показатели количества пожаров станут одним из критериев оценки деятельности чиновников на местах Общество

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Показатели количества пожаров — в первую очередь с гибелью людей — станут одним из важных критериев оценки деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов. Об этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил в ходе совещания в правительстве региона, состоявшегося в режиме видеоконференции в среду, 16 февраля.

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«Необходимо отдать это направление под личную ответственность глав. Будем составлять рейтинги количества пожаров — в первую очередь с гибелью людей. Это будет показателем профилактической работы на территориях», — сказал он.

«Надо срочно принять превентивные меры, самым серьезным образом заняться профилактической работой смертности нашего населения», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», накануне вечером в частном доме в Сосновоборске произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Утром 16 февраля при пожаре в Сердобске погиб мужчина.

Днем ранее также в Сердобске огонь уничтожил рейсовый автобус «ПАЗ», перевозивший людей. В салоне находились 8 человек. Водитель смог их быстро эвакуировать, никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, с 1 января по 10 февраля 2022 года на территории региона зарегистрировано 140 пожаров, погибли 19 человек.