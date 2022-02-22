Пензенский обком КПРФ организовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Общество

Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, организован в здании обкома КПРФ на улице Кирова в Пензе.

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«Просим всех неравнодушных и имеющих возможность оказать посильную помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с угрозой начала боевых действий на территории Донецкой и Луганской народных республик. Что принести: в первую очередь это теплые вещи (особенно для детей, для них также актуальными будут и подгузники), продукты питания (длительного срока хранения), предметы личной гигиены, постельное белье, посуда, столовые приборы (можно одноразовые), электроприборы (кипятильники, чайники, микроволновки). Обращаем внимание на то, что все предметы должны быть новыми», — говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенских коммунистов.

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В нем добавляется, что пункт работает по будням с 9.00 до 17.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля стало известно о том, что по поручению губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко в Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Они действуют на базе реготделения «Единой России» (2-ой проезд Свердлова, 27), многофункционального молодежного центра (улица Кирова, 51) и исполкома ОНФ в Пензенской области (улица Советская, 4). Время работы — с 9.00 до 18.00.