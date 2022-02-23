Прибывшие в Пензу жители Донбасса сдали ПЦР-тесты Общество

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Жители Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие накануне в Пензу, сдали ПЦР-тесты. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области в среду, 23 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

«Всем прибывшим в пункты временного размещения сделаны ПЦР-тесты. Кроме того, до понедельника все дети и пожилые люди пройдут диспансеризацию», — сказано в тексте.

Из него также следует, что все заболевшие будут дополнительно обследованы, при необходимости — госпитализированы; если такой надобности не возникнет, они будут обеспечены бесплатными лекарствами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», поздно вечером 22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, 380 из них — дети. Все они размещены в гостиницах и санаториях.